In unserer Kita entscheidet sich derzeit jede Woche neu, ob die Kinder tatsächlich normal betreut werden können oder nur an einigen Tagen, weil so viele Mitarbeitende langfristig erkrankt sind, andere mit Corona zu Hause sitzen und sich keine neuen Fachkräfte finden. Auch in meinem Job gibt es gleichzeitig jede Menge zu tun – während immer wieder Kolleginnen und Kollegen krank ausfallen.