An der Studie nahmen mehr als 14.000 Menschen aus 17 Ländern weltweit teil, davon 1000 aus Deutschland – jeweils zur Hälfte Führungskräfte und Beschäftigte ohne Führungsverantwortung.

Was die Überforderung ausgelöst hat, wird schnell klar: die Flut an Daten, die sich nach Meinung von 55 Prozent der Befragten in den vergangenen drei Jahren verdreifacht hat. "Theoretisch sollte [...] ein breiterer Zugang zu Daten die Entscheidungsfindung erleichtern", heißt es in der Studie. "Aber er bewirkt genau das Gegenteil." So sagen 86 Prozent der Teilnehmenden, dass die Fülle an Daten ihnen Entscheidungen in Beruf und Privatleben sehr viel schwerer mache. 31 Prozent wissen noch nicht einmal, wo sie anfangen sollen.