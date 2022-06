"Wie kann man so eine machtvolle Position aufgeben?", haben viele Menschen Vera Schneevoigt gefragt. Die Managerin hat in den vergangenen Jahrzehnten in Führungspositionen bei Siemens, Fujitsu und zuletzt als Chief Digital Officer im Geschäftsbereich Gebäudetechnik bei der Bosch-Gruppe gearbeitet. Zum Oktober hat sie ihre Position gekündigt, um mit ihrem Mann Thomas ihre Eltern und Schwiegereltern zu pflegen.