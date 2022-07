Außerdem sind ehemalige Beschäftigte immer auch Markenbotschafter für das Unternehmen und können künftige Kunden, Klienten oder Empfehlungsgeber für das Unternehmen und andere Mitarbeiter sein. Wenn Sie sich also, so enttäuscht sie auch sein mögen, unterstützend und enthusiastisch gegenüber dem neuen Karriereschritt zeigen, werden sich ausscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Tür für eine eventuelle Rückkehr in das Unternehmen offen halten. Loben Sie daher den bisherigen Beitrag der kündigenden Person und fragen Sie sie, wie Sie ihr bei der Übernahme ihrer neuen Aufgabe behilflich sein können.

6. Finden Sie einen sauberen Abschluss

Wenn eine Person kündigt, hat sie wahrscheinlich ein gewünschtes Enddatum im Kopf. Vielleicht will die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter eine Auszeit einlegen, bevor er oder sie eine neue Stelle antritt. Machen Sie sich bewusst, was die ausscheidende Person von Ihnen braucht und was Sie wiederum von Ihr brauchen, bevor das Arbeitsverhältnis endet, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Dies kann ein beiderseitiges Entgegenkommen beinhalten, im Zuge dessen ein bestimmtes Projekt oder eine Reihe von Aufgaben abzuschließen sind oder gar ein Ersatz eingestellt und eingelernt wird.

Fazit

Wenn jemand kündigt, muss das nicht gleich das Ende der Welt oder überhaupt das Ende einer Beziehung sein. So sehr Sie dadurch auch auf dem falschen Fuß erwischt werden, die sechs oben genannten Strategien können Ihnen dabei helfen, auf eine konstruktive Weise zu reagieren, die die Beziehung erhält und allen Beteiligten hilft, in ihrer Karriere voranzukommen.