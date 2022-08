Talentmanagement Warum gutes Onboarding entscheidend ist

Schon bevor Unternehmen Jobs ganz oder teilweise ins Homeoffice verlegten, fehlte in mehr als einem Drittel der Unternehmen ein strukturierter Einarbeitungsprozess, sei es remote oder vor Ort. Außerdem unterschätzen viele Unternehmen, wie lange ein neuer Mitarbeiter braucht, um sich in seiner Rolle zurechtzufinden. Das durchschnittliche Onboarding-Programm dauert 90 Tage. Laut dem Gallup-Bericht "Creating an Exceptional Onboarding Journey for New Employees " benötigen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch in der Regel zwölf Monate, um ihr volles Leistungspotenzial zu entfalten.