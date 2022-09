Die Studie zeigte: Das Wetter hatte keinen Einfluss auf die subjektive Bewertung durch die Kontrollgruppe. Wer seine Mitarbeitenden an einem bewölkten Tag bewertet, urteilt im Schnitt also genauso positiv oder negativ wie an einem sonnigen Tag. Allerdings beeinflusste das Wetter den Spillover-Effekt: Die subjektiven und objektiven Bewertungen ähnelten sich an sonnigen Tagen mehr als an bewölkten. Jedoch traf dies nur auf die Teilnehmenden aus dem Nordosten und Mittleren Westen der USA zu, wo die Sonne verhältnismäßig selten scheint. Andernorts ließ sich keine Verbindung zwischen dem Spillover-Effekt und dem Wetter herstellen. "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Besonderheit von Frühsommersonnenschein im Nordosten und Mittleren Westen den Spillover-Effekt verschärfen kann", schreiben Deller und Michels.