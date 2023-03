Die Autorinnen

Whitney Johnson

ist CEO von Disruption Advisors, einem Beratungsunternehmen für technologiebasierte Personalentwicklung. Sie ist Autorin des Buchs "Smart Growth: How to Grow Your People to Grow Your Company" (Harvard Business Review Press 2022), auf dem dieser Artikel basiert.

Amy Humble

ist Mitgründerin und Präsidentin von Disruption Advisors, Coach für Führungskräfte und ehemalige Stabschefin von Jim Collins.