Kommunikation Wissen schlägt Macht

Eigenverantwortung, Kreativität und Wissensmanagement werden in vielen Unternehmen beschworen - häufig genug, ohne dass dies Folgen hätte. Seit der IT-Händler Synaxon in der internen Kommunikation konsequent auf Social Media setzt, ist die Ermunterung zur Rebellion Teil der Geschäftsstrategie - mit überraschend großem Erfolg. Porträt einer Firma, in der das Managen von Komplexität alltäglich geworden ist.