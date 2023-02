Wenn es Ihnen schwerfällt, neuen Ideen oder Trends zu widerstehen, und Sie ständig Ihre Meinung ändern, sollten Sie einige Ansätze in Betracht ziehen:

Zwingen Sie sich, innezuhalten. Kreieren Sie einen Prozess, der Sie davor bewahrt, sich zu schnell für etwas zu begeistern. Bauen Sie bewusst Zeit für Reflexionsschleifen ein. Fordern Sie andere auf, nach Gegenargumenten zu suchen. Vor allem: Lassen Sie im strategischen Entscheidungsprozess genügend Raum für intensive Debatten. Auf diese Weise können Sie Ihre Ideen testen, bevor Sie sie in die Tat umsetzen.

Bitten Sie andere, den Strategieprozess zu leiten. Gestehen Sie sich ein, dass Ihr Instinkt zwar viele kreative Ideen hervorbringen mag, Sie aber nicht die Person sind, die am besten geeignet ist, den Strategieprozess zu leiten. Umgeben Sie sich mit disziplinierten Menschen, die in der Lage sind, strategische Möglichkeiten auf eine Art und Weise zu entwickeln, zu hinterfragen und zu testen, die Sie eigentlich am liebsten vermeiden würden. Dies mag zwar unangenehm sein – es hilft Ihnen jedoch, Ihre Einschätzungen zu hinterfragen und das Vertrauen Ihres Umfelds zu gewinnen.

Schätzen Sie Risikofaktoren und den Einsatz von Ressourcen realistisch ein. Überlegen Sie sich im Vorfeld sehr genau, welche Risiken mit Ihrem neuen Vorhaben einhergehen. Ermitteln Sie, welche Fähigkeiten und Ressourcen sie im schlechtesten Fall brauchen, um Ihre Strategie umzusetzen. Hören Sie den Pessimisten ein wenig genauer zu, als Sie das normalerweise tun würden. Das eröffnet Ihnen die Chance, das Für und Wider besser abzuwägen.

Gehen Sie Ihrer Euphorie auf den Grund. Der Rausch, den Sie verspüren, wenn Sie einer neuen Idee nachgehen, wird unter anderem durch die Ausschüttung von Dopamin im Hirn ausgelöst. Dopamin gilt als Botenstoff des Glücks. Es bringt uns dazu, Handlungen zu wiederholen, die ein solches Hochgefühl auslösen – auch wenn sie uns letztlich schaden. In Eduardos Fall erfuhren wir, dass seine Identität und sein Glücksgefühl so sehr von seiner Rolle als Modepionier abhingen, dass er davor zurückschreckte, auf bestehenden Ideen aufzubauen.

Die rigide kontrollierende Führungskraft

Manche Führungskräfte haben das Gefühl, dass sie ihr Team stets und ständig unter Kontrolle haben müssen. Sie erwarten, dass alles und jeder auf die vorgeschriebene Weise funktioniert. Kein Wunder, dass sie sich schwer damit tun, Neues auszuprobieren oder unkonventionelle Sichtweisen zuzulassen. Die Crux: Durch die rigide Führung verlieren auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen den Spaß an Neuem. Um der Kritik ihrer Chefin zu entgehen, beschränken sie sich darauf, risikoarme Strategien zu entwickeln und höchstens inkrementelle Innovationen vorzuschlagen. In derart verängstigten Teams und Organisationen ist selbst dringend benötigter Wandel nur unter größten Schwierigkeiten möglich – wenn überhaupt.

Sarah, eine von Davids Kundinnen, vereinte alle Merkmale einer kontrollierenden Führungskraft auf sich. Besprechungen wurden präzise orchestriert, ihr Terminkalender straff geführt und die Menschen, mit denen sie sprach, sorgfältig ausgewählt. Dieses Maß an Kontrolle aufrechtzuerhalten war nicht nur für ihr Umfeld, sondern auch für Sarah ungeheuer anstrengend – und machte sie letztlich krank. Als Sarah nach einer langen Krankheit an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre Mitarbeiter in der Zwischenzeit auch ohne ständige Kontrolle gute Arbeit geleistet hatten. Dies ermutigte sie zu überprüfen, wo sie die Verantwortung abgeben und ihre Zeit besser nutzen konnte.

Diese Maßnahmen helfen Ihnen, wenn Sie dazu neigen, Ihr Umfeld übermäßig zu kontrollieren:

Mehr Transparenz. Behalten Sie Informationen zu Erfolgen, Leistung und Fortschritt im Unternehmen nicht für sich. Dies schafft bei Ihren Mitarbeitern Vertrauen in die eigenen Kompetenzen und verringert deren Gefühl von Unsicherheit. Und es hilft Ihnen, sich vor Augen zu führen, dass Sie Ihrem Team mehr zutrauen können.

Gehen Sie kalkulierte Risiken ein. Ermitteln Sie Situationen, in denen Ihre Mitarbeiter ohne größere Risiken Verantwortung übernehmen können. So lernen Sie, zu delegieren und Ihren Teammitgliedern nach und nach auch andere Aufgaben zu übergeben.

Testen Sie Ihre Ideen. Lernen Sie, Ihre Gedanken und Ideen mit den Menschen zu teilen, die Sie respektieren. Wenn Sie diesen Kreis allmählich erweitern, werden Sie feststellen, dass der Dialog sowohl die Qualität der Ideen als auch die Akzeptanz erhöht.

Finden Sie heraus, warum Sie Neues ablehnen. Gehen Sie Ihrem Kontrollbedürfnis und Ihrer Abneigung gegen Überraschungen auf den Grund. Haben Sie den Stil Ihres alten und strengen Chefs übernommen? War Kontrolle Ihre Reaktion auf das Gefühl, Außenseiter zu sein? Wurden Sie abgewiesen, wenn Sie Neugier zeigten? Fragen Sie sich, inwieweit diese Erfahrungen und Erlebnisse Sie daran hindern, offener zu sein. Und vor allem: Finden Sie heraus, welche Gedanken und Erinnerungen Sie hinter sich lassen wollen.

Die unsichere Führungskraft

Nicht wenige Führungskräfte werden von ständigen Selbstzweifeln geplagt. Sie denken fortwährend darüber nach, was andere von ihnen halten. Und erwarten tagtäglich, dass sie versagen werden. Viele Chefs und Chefinnen finden Wege, diese Ängste mit einem selbstbewussten Auftreten zu kaschieren. Manche sind übermäßig zuvorkommend und nett. Indem sie sich die Wertschätzung anderer mit Wohlwollen erkaufen, verringern sie die Wahrscheinlichkeit, abgelehnt zu werden.

Unsichere Führungskräfte stellen unserer Einschätzung nach das größte Risiko für die erfolgreiche Umsetzung von Vorhaben und Strategien dar. Oft werden solche Chefinnen und Chefs von aggressiveren Führungskräften ausgenutzt, die sie überreden, ihren Ideen zuzustimmen. Darüber hinaus haben viele von ihnen so viel Angst vor dem Scheitern, dass sie in eine "Analyseparalyse " verfallen. Sie bemühen sich unablässig, Risiken zu minimieren, die allerdings nur für sie selbst erkennbar sind. Ängstliche Chefs begründen ihre Bedenken gern und oft mit Misserfolgen in der Vergangenheit. Und dies unabhängig davon, wie lange die Fehlschläge zurückliegen und wie viel sie selbst und das Unternehmen mittlerweile daraus gelernt haben.