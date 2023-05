Vor der Pandemie setzten Unternehmen in Sachen Mitarbeiterbindung vor allem auf Passung. Was die Verbundenheit betraf, schien man vielerorts zu hoffen, dass diese, quasi wie durch Osmose, schon irgendwie in die Belegschaft einsickern würde. "Viele Führungskräfte waren offenbar der Meinung, schicke Büros und regelmäßiger Austausch zwischen den Mitarbeitenden würden reichen", so Cambon. "Das war allerdings schon vor Corona nicht der Fall. Heute, wo 65 Prozent aller Arbeitnehmenden weniger Zeit in Büros verbringen als je zuvor, hat die Vorstellung schon fast etwas Absurdes."

Cambon und ihr Team haben drei Strategien identifiziert, mit denen Arbeitgeber für ein besseres Zugehörigkeitsgefühl sorgen können.