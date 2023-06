Vertrauen ist ein schwer zu fassendes Gut, flüchtig wie eine Marketingkampagne. Doch wenn Unternehmen dauerhaft am Markt bestehen wollen, kommen sie an dem Thema nicht vorbei. So sagen 91 Prozent der Führungskräfte in einer Studie der Unternehmensberatung PwC , "dass ihre Fähigkeit, Vertrauen zu gewinnen und zu erhalten, das Geschäftsergebnis verbessert".