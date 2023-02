Mit Fehlern fing Edmondsons Forschung übrigens an. 1992 nahm sie an einem Projekt teil, dessen Ziel es war, herauszufinden, wie Mitarbeitende in Krankenhäusern weniger Fehler machen könnten. Eine Hypothese lautete: Besseren Teams unterlaufen weniger Fehler. Doch wie die Ergebnisse zeigten, war das Gegenteil der Fall. Die Daten irritierten Edmondson zunächst - ihre weiteren Studien ergaben jedoch, dass die besseren Teams in Wirklichkeit nicht mehr Fehler machten, sondern offener darüber sprachen. Das taten sie, weil sich ihre Mitglieder schlicht sicher genug dazu fühlten. So lernte das gesamte Team von den Fehlern seiner Mitglieder und wurde dadurch immer besser.