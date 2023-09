So fand er heraus, welchen Nutzen das Gebäude bringen sollte. Seine Auftraggeber wollten nicht nur Kunst ausstellen, sondern Bilbao mit dem Museum in jedem Reiseführer verankern.

Große Erwartungen für eine Stadt, die damals kaum einer kannte. Gehry stellte schon sehr bald fest, dass sich das ausgewählte Gebäude nicht als Raum für moderne Kunst eignete. Und gab zu bedenken, dass eine Renovierung selten eine derart transformative Wirkung entfaltet.

Das Ziel seiner Auftraggeber zu verstehen, half ihm, eine völlig andere Vision zu entwickeln. Er fand ein brachliegendes Grundstück am Flussufer, baute aus Titan, Sandstein, Glas. Kippende Räume und geschwungene Formen, die je nach Blickwinkel an eine überdimensionierte Geschenkschleife oder ein Ufo erinnern. Das Guggenheim-Museum zieht bis heute so viele Besucher an, dass Stadtplaner vom Bilbao-Effekt sprechen, wenn ein Bauwerk zum Magneten wird.