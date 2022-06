Sein Sohn, er war wohl in der 9. oder 10. Klasse, kam einen Nachmittag bedrückt nach Hause, weil er in einer Mathearbeit eine 5 kassiert hatte. Er stand sowieso schon nicht so gut in Mathematik. Das wochenlange Lernen für diese Arbeit hatte sich nicht ausgezahlt. Anstatt aber Arbeit und Leistung zu kommentieren, meinte mein Chef zu seinem Sohn: "Komm', wir gehen jetzt aus. Es ist ein schöner Tag, ich lade dich ein." Sie machten sich auf den Weg in ihre Lieblingspizzeria. Den ganzen Abend wurde nicht über die Klausur oder Mathematik generell gesprochen. Sie redeten über alles Mögliche, nur dieses Thema klammerte mein Kollege bewusst aus. Erst am nächsten Tag sah er sich mit seinem Sohn dessen Mathearbeit genauer an und organisierte einen Nachhilfelehrer.