Harvard-Klassiker von Peter Drucker Dienstleister müssen produktiver werden

Die Zeiten, in denen die Produktivität einer Firma in der Produktion kontinuierlich gesteigert werden konnte, sind vorbei. Um weiterhin zu wachsen, müssen die Beschäftigten in den Wissens- und Serviceberufen lernen, effektiver zu arbeiten.