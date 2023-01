Obwohl die Studie noch vor der Pandemie in einem Callcenter durchgeführt wurde, in dem alle vor Ort arbeiteten, ist Stanton der Meinung, dass die Ergebnisse auch auf hybride oder verstreute Belegschaften der Post-Covid-Zeit anwendbar sind. "Persönliche Begegnungen sind weniger selbstverständlich geworden. Das macht es noch wichtiger, neue Mitarbeitende mit Spitzenkräften zusammenzubringen", so der Wissenschaftler. Darüber hinaus betont er, dass neue Teammitglieder gut daran täten, sich um Mentorings zu bemühen – auch wenn ihr Unternehmen dies nicht von ihnen verlangt: "Sie wissen nie, wie sehr Sie davon profitieren."

