Personal Mitarbeiter sind keine Maschinen

Software und Algorithmen treffen immer mehr Entscheidungen in Unternehmen. Sie geben penibel vor, wie Mitarbeiter ihre Aufgaben zu erledigen haben. Der Optimierungstrend wirft uns zurück in eine Ära, in der Menschen wie eine austauschbare Ressource behandelt wurden – das schadet langfristig auch dem Geschäft.