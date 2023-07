Woran liegt das? Die meisten von uns haben bereits als Kinder gelernt, dass negative Emotionen nicht erwünscht sind, stören oder unterbunden werden müssen. Der Wutanfall in der Schule wurde mit einem Brief an die Eltern geahndet. Die Tochter, die gerade von ihrer großen Liebe verlassen wurde, hörte: "Ach, halb so schlimm: Andere Mütter haben auch schöne Söhne." Im Büro sagen wir uns dann später: "Jeder nach seiner Fasson" – statt dem Kollegen mitzuteilen, wie wütend wir über das Chaos im gemeinsamen Büro sind. Wir schämen uns, wenn wir während eines Konfliktgesprächs in Tränen ausbrechen.