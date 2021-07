Newsletter Lead Forward Neustart - wir werden uns blutige Nasen holen

Was kann weg, was soll bleiben, wenn wir in Zukunft zusammenarbeiten? Es gibt keine Blaupause, die für alle Teams funktioniert. Stattdessen werden wir Fehler machen und Dinge sagen, die eine andere Wirkung erzeugen als beabsichtigt, wenn wir dieses New Normal erkunden.