1. Denken Sie an das große Ganze

Besinnen Sie sich vor dem Gespräch auf Ihr langfristiges Ziel. Kurzfristig mag es angenehmer sein, Konfliktgesprächen aus dem Weg zu gehen. Doch wenn Sie diese dauerhaft aufschieben, belasten Sie womöglich die Zukunft des ganzen Teams oder des Unternehmens.

Fragen Sie sich deshalb vorab: Was will ich wirklich? Was will ich für mich? Was für die andere Person? Wie sieht es mit Ihrer gemeinsamen Beziehung aus und mit Ihren Interessengruppen? So können Sie Ihre Fürsorge und Verantwortung allen Mitarbeitenden gegenüber beweisen.