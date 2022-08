In den vergangenen Wochen waren einige meiner Führungskolleginnen und -kollegen im Urlaub. Wir haben uns vorher kurz abgestimmt und sie haben mir aufgetragen, bestimmte Projekte voranzutreiben und Entscheidungen zu treffen. Sie vertrauten darauf, dass ich auch in ihrem Sinne handeln würde. Was hält uns eigentlich davon ab, dies auch in den kommenden Monaten zu tun? Wer Aufgaben klar verteilt, braucht weniger Termine, um sich abzustimmen. Diesen Gedanken werde ich auf jeden Fall mitnehmen in die nächste Leitungsrunde. Denn einerseits tut es gut, Aufgaben wirklich loszulassen. Anderseits kommt die Person, die übernimmt, schnell voran und bringt Aufgaben zügig zum Abschluss. Ein Aspekt, der jedenfalls meine Zufriedenheit sofort erhöht.