Leadership Was Führungskräfte von Managern unterscheidet

4. Wie leite ich ergebnisorientiert?

Erfolgreiche Manager konzentrieren sich auf die Ergebnisse und nicht darauf, wie oder wann die Arbeit erledigt wird. Wir alle haben unseren eigenen Arbeitsstil und unsere Vorlieben. Vielleicht ist die Art und Weise, wie Sie Ihre Aufgaben lösen, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fremd. Hüten Sie sich also davor, andere Herangehensweisen voreingenommen zu betrachten.

Wenn wir Mikromanagement betreiben, greifen wir als Führungskräfte in die Autonomie unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein. Wenn Sie Ihrem Team stattdessen Ihre Vision für die Ergebnisse klar beschreiben, geben Sie ihnen die Möglichkeit, selbst die Führung innerhalb dieser Vision zu übernehmen oder bei Ihnen genauer nachzufragen und sich eine Anleitung zu holen. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Ziele auch mit der Unternehmensvision und den Unternehmenszielen verknüpfen lassen. Menschen wollen das Gefühl haben, dass ihre Arbeit sinnvoll ist, und schon die Abstimmung zwischen Einzelzielen und Unternehmenszielen kann das Engagement Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigern.

5. Gleiche Maßstäbe für alle?

Trotz bester Absichten können unbewusste Vorurteile dazu führen, dass wir einige Mitarbeiter gegenüber anderen bevorzugen. Machen Sie sich bewusst, was an jedem einzelnen Ihrer Teammitglieder einzigartig ist, und überlegen Sie, ob Sie alle Teammitglieder nach den gleichen Maßstäben beurteilen sollten. Sind Sie bei männlichen und weiblichen Teammitgliedern unterschiedlich streng? Investieren Sie in alle Teammitglieder die gleiche Zeit? Treffen Sie Annahmen über Ihre Mitarbeiter aufgrund des Alters ? Wenn Sie sich über diese Fragen im Klaren sind, können Sie unbewusste Vorurteile vermeiden. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie fair sind, können Sie auch mit einem vertrauenswürdigen Kollegen sprechen, um dessen Meinung einzuholen.

Eine weitere Voreingenommenheit, auf die Sie unbedingt achten sollten, ergibt sich aus dem Proximity Bias. Dieser Bias beschreibt die Neigung, Menschen, denen wir näherstehen und mit denen wir häufiger in Kontakt sind, zu bevorzugen. Wenn Sie in einer hybriden Umgebung arbeiten, sollten Sie sich deshalb fragen, ob Sie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die häufiger ins Büro kommen, bei der Verteilung von Aufgaben bevorzugen.

6. Was kann ich selbst besser machen?

Wenn Sie Kritik an der Arbeit ihres Teams haben, zögern Sie Ihr Feedback nicht hinaus. Untersuchungen zeigen, dass Feedback am besten während des Prozesses gegeben werden kann. Deshalb: Sprechen Sie es an, wenn sich eine mögliche Fehlentwicklung abzeichnet. Es ist viel besser, Fehler frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden, als zu warten, bis sie sich verfestigen.

Und: Bitten auch Sie um Feedback. Fragen Sie Ihre Mitarbeitenden nach ihrer Einschätzung zu dem Projekt. Nur so erhalten Sie die Informationen, die Sie brauchen, um Ihre Sicht auf den Projektprozess gegebenenfalls anzupassen. Zudem fördern offene Gespräche und regelmäßige Abstimmung Vertrauen und stärken das Engagement Ihrer Leute. Studien zeigen immer wieder: Teams, die sich von ihren Führungskräften unterstützt fühlen, sind mit ihrer Arbeit am zufriedensten .