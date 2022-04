Toxische Kultur kostet allein amerikanische Arbeitgeber fast 50 Milliarden Dollar pro Jahr, weil viele Mitarbeitende wegen toxischer Führungskräfte und Kollegen kündigen, zeigt eine Schätzung in der MIT Sloan Management Review . Toxisches Verhalten kann andere im Team krank machen, etwa zu Herzerkrankungen und Burn-out führen. Und: Wie glaubwürdig sind die Werte und der Purpose eines Unternehmens, wenn Führungskräfte es zulassen, dass Mitarbeitende einander quälen?

Gute Leistung kann schlechtes Verhalten niemals aufwiegen. Geniale Idioten lassen die Motivation und Leistungskraft ihres Teams erodieren. Und längerfristig wird eine schlechte Unternehmens- und Teamkultur selbst die beste Strategie untergraben. Eine umfassende Studie bei Google, das viel zitierte Aristoteles-Projekt, ergab, dass die leistungsfähigsten Teams nicht die waren, in denen besonders viele Genies saßen. Es waren die Teams, in der Teammitglieder sich sicher fühlten und jeder seine Rolle hatte.

Der amerikanische Psychologe und Wharton-Professor Adam Grant hat es in einem Twitter-Beitrag auf den Punkt gebracht: "In toxischen Kulturen beweisen die Menschen ihre Intelligenz, indem sie andere niedermachen. In gesunden Kulturen nutzen die Menschen ihre Intelligenz, um andere aufzubauen. Wissen und Erfahrung sind keine Waffen, die man einsetzen kann. Sie sind Ressourcen, die man teilen kann."