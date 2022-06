Du bist mir nicht egal, weil du mir etwas bedeutest. Das gilt für meine Ehe wie für meinen Job. Und ich habe irgendwie den Verdacht, diese Erkenntnis könnte mich am Ende vielleicht sogar gelassener machen.

Was denken Sie: Passen Liebe und Job für Sie zusammen? Und wie würden Sie die drei Fragen für sich selbst beantworten?

Ich freue mich auf Ihr Feedback (einfach auf Reply drücken).

PS: Weiterlesen und Mitreden: Was können Unternehmen machen, um ihr Team zu halten? Und was besser nicht? Armin Trost, Professor für Personalmanagement, schreibt in unserer aktuellen Ausgabe über "7 Irrtümer der Mitarbeiterbindung ". Er fordert: "Hört auf, eure Mitarbeiter zu verhätscheln!". Er beantwortet am 30. Juni, um 14.00 Uhr, im nächsten OPEN HOUSE - dem Community-Talk des Harvard Business manager - exklusiv die Fragen unserer Leserinnen und Leser. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.