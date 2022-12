Was war 2022 wichtig?

Es ist faszinierend, was sich in den Daten spiegelt: Anfangs ging es vor allem um Finanzen und operative Fragen, dann um Organisations- und Arbeitsstrukturen. Der Anspruch an Führungskräfte änderte sich gleichermaßen, sie sollen nicht mehr Prozesse entwickeln, sondern Menschen. (Hier finden Sie die vollständige Auswertung zu 100 Jahren Management-Berichterstattung .)