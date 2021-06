Newsletter Lead Forward Einfach mal die Klappe halten

Drei Sekunden Redepause bringen oft den Durchbruch in schwierigen Gesprächen, wie eine Studie zeigt. Wir sollten uns daher frei machen vom Impuls, in jede Lücke hineinzuquatschen. Stille bringt Menschen zum Umdenken, Konflikte in Bewegung und lässt Raum entstehen für neue Gedanken.