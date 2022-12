Natürlich gibt es legitime Gründe, enger zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel, wenn Managerinnen und Manager ihre Entscheidungen auf vor-Ort-Erfahrungen ihrer Mitarbeiter fußen wollen oder wenn sie ihre Unterstützung zeigen wollen. Aber sie dürfen nicht vergessen, dass es bei Nähe darum geht, zu motivieren, anzuregen und zu unterstützen . Kontrolle, Demotivation und Zweifel haben an dieser Stelle nichts verloren.

Eine ausgewogene Herangehensweise ist die "touch and go"-Methode. Dabei hören Sie sich die Probleme der Mitarbeitenden an, nehmen sie ihnen aber nicht ab und machen sie nicht zu ihren eigenen. Stellen Sie sicher, dass sie nicht die To-Do Liste Ihres Teams übernehmen, sondern dass Ihr Team diese in der Hand hält und versteht, dass es den Stift zum Abhaken besitzt.

Arbeiten Sie enger zusammen – aber lungern Sie nicht herum – und haben Sie eine klare Ausstiegsstrategie. Wenn Sie genug gesehen haben, geben Sie das Zepter wieder an Ihre Mitarbeitenden zurück.

Schneller handeln ohne hektisch zu werden

Die zweite typische Reaktion ist eine gesunde Neigung dazu, handeln zu wollen. In Krisenzeiten können Führungskräfte nicht untätig herumsitzen und Däumchen drehen, denn die Zeit drängt. Das spürt man am hektischen Tempo der Meetings, am Tonfall oder am unruhigen Auftreten der Führungskraft.

Es gibt jedoch einen schmalen Grat zwischen Eile und Hektik. Managerinnen und Manager müssen bedenken, dass die Pandemie viele Menschen verunsichert und nicht gerade widerstandsfähiger gemacht hat. Stress und psychische Probleme sind deutlich mehr geworden. Infolgedessen verstehen die meisten Menschen zwar, dass es in einer Krise schnell gehen muss, aber ihre Toleranz für rücksichtslose Führung ist deutlich geringer als vor der Pandemie.

Führungskräfte können dieses Problem vermeiden. Sie sollten die psychologischen Fallen beachten, in die sie in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu tappen pflegen. Eine davon ist, dass die Menschen glauben, weniger Zeit zu haben, als sie tatsächlich haben. Sie setzen sich imaginäre Fristen, auf die verzichtet werden könnte. "Wir brauchen eine Lösung bis Ende des Monats" mag zwar Dringlichkeit erzeugen, aber wenn die bessere Lösung noch einige Monate entfernt ist, können imaginäre Fristen dazu führen, dass die Qualität leidet.