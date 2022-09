Ich arbeite in einem Job, in dem sich Menschen per se für sehr kreativ halten. Mit den Jahren habe ich gelernt, dass die sprichwörtlichen Einfälle unter der Dusche nicht unbedingt die besten sind – auch, weil sie eben aus heiterem Himmel kommen und man nicht systematisch mit ihnen rechnen kann. Es gibt effektivere Methoden, um neuen Ideen auf die Sprünge zu helfen und diese dann zu strukturieren. Schließlich ist nichts frustrierender, als wenn Kreativsessions in den ewig gleichen Diskussionen enden und sich am Ende die Chefin brachial durchsetzt. Oder wenn wir Flipchart um Flipchart vollschreiben, danach aber nie etwas aus den Punkten wird.