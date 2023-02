2) Sind Sie ein Mikromanager?

Schreiben Sie Ihren Mitarbeitern genau vor, wie Dinge zu erledigen sind, ohne auf die kreativen Vorschläge und Initiativen des Teams einzugehen? Wollen Sie immer wissen, woran jeder arbeitet? Wenn Ihre Mitarbeitenden das Gefühl haben, überlastet zu sein, lautet Ihre Antwort dann: "Zeigen Sie mir Ihre Aufgabenliste, dann zeige ich Ihnen, wie Sie sich besser organisieren können."?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten, dann neigen Sie möglicherweise zum Mikromanagement . Mikromanagement ist für die Entwicklung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schädlich. Wenn Sie versuchen, jeden Aspekt eines Projekts zu kontrollieren oder jedes Problem ihrer Mitarbeitenden selbst zu lösen, verpassen Sie die Gelegenheit, anderen wichtige Fähigkeiten zu vermitteln. Schlimmer noch: Ein Team, das ohne Ihr starkes Engagement nicht arbeiten kann, wird sich nie weiterentwickeln und an seinen Aufgaben wachsen. Ihre ständige Einmischung verhindert vielmehr, dass sich Ihre Teammitglieder neue Kompetenzen aneignen können. Auch Sie selbst entwickeln sich weder als Coach noch als Führungskraft weiter. So werden Sie immer mehr zum Engpass, halten alle auf und machen alles komplizierter als nötig.

Was Sie tun sollten: Befolgen Sie den Rat von Jack Dorsey, dem Mitbegründer von Twitter und Square. Dorsey war CEO beider Unternehmen – und zwar gleichzeitig. Dorsey sagt, dass Führungskräfte sich selbst wie Herausgeber von Büchern betrachten sollten: Sie geben den Rahmen vor, in dem andere arbeiten. Sie, die Führungskraft, sollten sich auf das Ergebnis konzentrieren und Feedback und Anleitung geben. Den Prozess und die Ausführung sollten Sie hingegen Ihren Teammitgliedern überlassen. Machen Sie klar, was das gemeinsame Ziel ist, und stellen Sie sicher, dass alle über die nötigen Mittel verfügen, um es zu erreichen. Von da an ist es Aufgabe Ihrer Mitarbeitenden, ans Ziel zu kommen. Sollten sie wider Erwarten vom Weg abkommen, können Sie immer noch eingreifen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Ihr Team stellt einer Gruppe von Stakeholdern ein großes Projekt vor, das sie genehmigen soll. Damit die Vorstellung erfolgreich ist, erklären Sie Ihrem Team, was die Stakeholder in der Präsentation erfahren wollen (Wie hilft dieses Projekt dem Unternehmen?) und welche Informationen die Stakeholder benötigen, um das Projekt zu bewilligen (Wie viel würde das alles kosten, wie lange dauert es?).

Bitten Sie Ihr Team, eigenständig eine Präsentation zu erstellen, und geben Sie ihm dann Feedback. Vielleicht stellen Sie dabei fest, dass die Präsentation nicht genügend Informationen enthält, um ein wichtiges Argument zu belegen. Vielleicht ist der Textanteil zu hoch und es braucht mehr Grafiken. Egal, wie Ihre Rückmeldung ausfällt: Lassen Sie das Team die Probleme beheben, auf die Sie hinweisen. Auf diese Art und Weise bringen Sie Ihren Mitarbeitenden bei, noch bessere Präsentationen zu erstellen. Und weil Ihr Team die Arbeit allein gemacht hat, ist der Lerneffekt groß und die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es beim nächsten Mal noch besser läuft.

3) Wie delegieren Sie Aufgaben?

Sagen Sie Ihren Mitarbeitern einfach, was sie tun sollen? Oder verteilen Sie Aufgaben bewusst so, dass Ihre Leute daran wachsen können? Delegieren ist eine der wirksamsten Methoden, um sich und Ihr Team voranzubringen. Leider wird es oft falsch verstanden.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass das Übertragen von Verantwortung die organisatorische Kapazität erhöht und die Innovationskraft steigert. Und zwar selbst in Krisenzeiten. Was noch wichtiger ist: Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Team weiterzuentwickeln. Wenn Sie die Messlatte Stück für Stück höher legen und sich von der Vorstellung kompletter Kontrolle verabschieden, werden Sie überrascht sein, wie positiv Ihre Mitarbeiter darauf reagieren.

"Die Messlatte höher legen" ist aber keineswegs das gleiche wie "die Erwartungen erhöhen". Wenn Sie die Messlatte höher legen, sagen Sie vielleicht etwas wie: "Dieses Projekt ist eine gute Gelegenheit, Ihr Potenzial zu zeigen. Ich weiß, dass Sie das schaffen." Eine Anforderung hört hingegen so an: "Ich erwarte, dass Sie mit dem Projekt bis zu diesem Datum fertig sind."

Was Sie tun sollten: Achten Sie beim Delegieren von Aufgaben darauf, Ihre Teammitglieder mit Projekten zu betrauen, die entweder ihren Stärken entsprechen oder ihnen helfen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Sagen Sie: "Ich weiß, dass Ihre Stärke X ist und Sie Y erreichen wollen. Wenn Sie Erfahrung in Z sammeln, können Sie Ihre Stärke X nutzen und sich auf Y vorbereiten." So handeln Sie als einfühlsame und wohlwollende Führungskraft, die das Beste für ihr Team und den Gesamterfolg will.

4) Wie geben Sie Feedback?

Viele Spitzenkräfte sind erfolgreich geworden, weil sie ihre Fehler laufend analysiert und an ihnen gearbeitet haben. Mit anderen Worten: Sie haben sich konsequent darauf konzentriert, sich selbst und ihre Arbeit ständig zu verbessern. Wenn Führungskräfte Ihre Teammitglieder ähnlich unnachgiebig betrachten, kann das zu Unmut bei allen Beteiligten führen. Ihre eigene Unzufriedenheit bleibt dem Team nicht verborgen, Ihre laufende Kritik entmutigt es zusätzlich. Das setzt eine gefährliche Spirale in Gang:

Ihre Mitarbeiter haben ohnehin das Gefühl, unzulänglich zu sein, und versuchen erst gar nicht mehr, ihr Bestes zu geben.

Ihre Teammitglieder hören Ihnen nicht richtig zu, weil sie davon ausgehen, dass Sie ohnehin nie zufrieden sind.

Egal, was schiefgeht: In der Wahrnehmung Ihrer Leute tragen Sie die Schuld daran. Schließlich stehen Sie im Ruf, eine schwierige (und damit schlechte) Führungskraft zu sein.

Mitarbeitende resignieren und wer kann, verlässt Ihr Team.

Kurz gesagt: Ständiges Feedback, auch wenn es konstruktiv gemeint ist, beeinträchtigt das Lernen und gibt den Menschen das Gefühl, nichts richtig machen zu können.

Was Sie tun sollten: Streben Sie ein Verhältnis von 6:1 zwischen positivem und negativem Feedback an. Bauen Sie Ihr Feedback dabei um die Stärken Ihrer Angestellten herum. Anstatt zu sagen: "Überprüfen Sie die Daten vor der nächsten Präsentation noch einmal auf ihre Richtigkeit", formulieren Sie es lieber so: "Sie haben die Präsentation mit einer exzellenten Beschreibung des Marktumfelds eröffnet. Wie lassen sich Ihre Daten noch besser in diesen Kontext einordnen?"