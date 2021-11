Der beste Rat, den ich je bekommen habe "Halte deine Wolke sauber!"

Nehmen Chefinnen und Chefs selbst Ratschläge an? Und was macht einen guten Rat eigentlich aus? Wir haben uns in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft umgehört. Architekt Hadi Teherani über die Kraft positiver Gedanken.