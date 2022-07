Eine meiner Kundinnen fand sich mal mitten in einem Konflikt zwischen zwei Teammitgliedern. Obwohl sie eigentlich nur schlichten wollte, stellte sich heraus, dass sie einen von beiden in der Hitze der Diskussion beleidigt hatte. Noch in der gleichen Unterhaltung drückte sie ihr Bedauern aus, bat um Verzeihung und erklärte, wie sie in Zukunft einen großen Bogen um unsachliche Ausdrücke machen wollte. Noch Monate danach war der Kollege, der beleidigt worden war, so beeindruckt von dieser Entschuldigung, dass er all seinen Kollegen davon erzählte und einräumte, er habe noch nie mit einer Führungskraft zusammengearbeitet, die ihren Fehler so ehrlich eingestanden hatte. Sein eigenes zwischenmenschliches Verhalten verbesserte sich dadurch ebenfalls, weil er lernte, für Fehler geradezustehen.