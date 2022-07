Weisheit, also der Mut, zu tun, was getan werden muss, auch wenn es schwierig ist, und Mitgefühl, also Zuwendung und Empathie für andere Menschen: Wer über diese beiden Eigenschaften verfüge, schneide bei wichtigen Kennzahlen wie Jobzufriedenheit der Mitarbeitenden deutlich besser ab als vergleichbare Chefinnen und Chefs. Herausgefunden haben Hougaard und seine Kolleginnen das in einer Analyse von rund 5000 Unternehmen in fast 100 Ländern.