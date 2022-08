Vor ungefähr einem Jahr habe ich jedem in meinem Team eine Einladung zum "Performance Dialog" in den Kalender gestellt. Bei etlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kam Nervosität auf. Werde ich jetzt geprüft? Was bedeutet dieser Termin für mich? Rückblickend war das vielleicht nicht unbedingt die beste Kommunikation meinerseits - aber mittlerweile sind wir alle große Fans des Formats.