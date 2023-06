Sommer. Sonne. Ferien. Ich hoffe, Sie genießen gerade all das (oder zumindest ganz bald)! Hier in Hamburg scheint die Sonne jedenfalls seit Wochen. Wenn man in der Mittagspause mit geschlossenen Augen auf einer Bank sitzt und die Wärme genießt, könnte man sich fast am Mittelmeer wähnen. Schlägt man die Augen wieder auf, wird allerdings schnell klar: Es ist die Elbe, die da fließt, und bis zur See sind es noch etliche Kilometer.



Sie leben ebenfalls nicht direkt am Meer? Dann möchte ich Sie in diesem Newsletter dazu einladen, sich zumindest gedanklich dem Thema Ozean zu nähern. Genauer gesagt: der Blue-Ocean-Strategie. Die stammt zwar schon aus dem Jahr 2005, gilt aber bis heute als Benchmark für strategische Innovationen. Ersonnen wurde sie von W. Chan Kim und Reneé Mauborgne, die beide am renommierten European Institute of Business Administration in Frankreich lehren. Ihr Buch " Der Blaue Ozean als Strategie " wurde in 43 Sprachen übersetzt und gilt als "Business Book of the decade".