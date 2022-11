Lead Forward Dieser eine Satz hat bei mir was ausgelöst

Es gut mit sich selbst zu meinen – das klingt so selbstverständlich. Aber gerade, wenn wir im Stress sind – wenn wir Projekte abschließen müssen, kranke Kollegen vertreten oder bis in die Abendstunden arbeiten –, sind wir oft weit weg von unseren Bedürfnissen und können gar nicht mehr spüren, was gut für uns wäre.