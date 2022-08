Weglassen, streichen, durchhalten

Mein Kollege Ingmar Höhmann startet diese Woche unseren neuen Newsletter "Strategie zum Frühstück". Alle zwei Wochen teilt er Methoden, Ideen, Artikel und praktische Tipps, wie Sie eine Strategie entwickeln und erfolgreich umsetzen. In einer der ersten Ausgaben geht er auf eines der vielleicht wichtigsten Strategie-Learnings ein: "Die Essenz der Strategie besteht darin zu entscheiden, was nicht zu tun ist", schrieb Michael Porter, anerkannter Guru der Managementprofessoren, schon 1996 in seinem Standardwerk "Was ist Strategie? ".