"Kennst du den Film 'Der kleine Lord'?", fragte mich Dörthe. Natürlich! Mir stehen jedes Mal die Tränen in den Augen, wenn dem kleinen Lord das Unglaubliche gelingt: Er schafft es, dass sich sein verknöcherter, geiziger und ungerechter Großvater in einen gutmütigen und freigiebigen Patriarchen verwandelt.

In Konflikten zeigen wir uns von unserer schlechtesten Seite

Ich ahnte, was Dörthe mir sagen wollte: Der kleine Lord geht nicht auf das grimmige Verhalten seines Großvaters ein. Er spricht mit seinen Worten und Taten den Großvater stets so an, wie er ihn sich wünscht – und adressiert damit die guten Seiten, die der alte Mann eben auch mitbringt. Dieses Prinzip funktioniert nicht nur im Märchen. Wissenschaftliche Studien haben immer wieder nachgewiesen, dass Menschen viel mehr erreichen, wenn andere an sie glauben.