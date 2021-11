Der beste Rat, den ich je bekommen habe "Höre zu, gucke zu, bleibe offen und lernwillig!"

Nehmen Chefinnen und Chefs selbst Ratschläge an? Und was macht einen guten Rat eigentlich aus? Wir haben uns in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft umgehört. Karl-Ludwig Kley, Aufsichtsratsvorsitzender von Eon und Lufthansa, lernte Zuhören bei seinem ersten Job im Ausland.