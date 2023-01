Wut begegnet uns im Alltag ja meist als Stressmuster. In der Führungsliteratur werden – grob gesagt – drei Reaktionsmuster beschrieben, die in uns Menschen seit Urzeiten angelegt sind: Auf Gefahr und Angriff reagieren wir mit Flucht, Starre oder wutschnaubender Gegenwehr. Das Problem: In solchen Momenten übernehmen unsere Emotionen das Kommando. Sie steuern uns allerdings häufig in eine andere Richtung als die, die wir uns wünschen.