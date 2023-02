Ein guter Indikator, um sich selbst einzuschätzen, sei die Frage: Was gibt mir Energie – und was nimmt sie mir? Mann spricht zum Beispiel durchaus gern auf großen Bühnen vor Tausenden Menschen. Es sei ein häufiges Missverständnis, dass introvertierte Menschen das nicht könnten, sagt er. "Es kostet mich allerdings viel Energie, während ein extrovertierter Mensch in einem solchen Moment vielleicht sogar Energie tankt", sagt er. "Ich spüre nach einem Auftritt dagegen, dass mein Akku leer gesaugt ist und ich einen Ausgleich brauche. Pausen sind deshalb wichtig für mich."