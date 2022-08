Michael geht nächstes Jahr in den Ruhestand, und ich denke schon heute daran, wie sehr ich ihn vermissen werde. Ich schätze ihn nicht nur als Gestalter. Michael packt jede Veränderung neugierig und selbstbewusst an. Er trägt Spaß ins Team, ist hilfsbereit. Neulich rief ihn ein Kollege im Urlaub an wegen eines technischen Problems. Michael fuhr kurz an den Straßenrand und half. Dieses Maß an Gelassenheit und Erfahrung, das ein Mensch jenseits der 50 ins Team einbringen kann, wird häufig übersehen. Stattdessen habe ich miterlebt, wie Bewerber über 50 nicht einmal mehr eingeladen werden zum Vorstellungsgespräch.