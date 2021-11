Der beste Rat, den ich je bekommen habe "Akzeptiert werden nur Konzepte mit Visionen"

Nehmen Chefinnen und Chefs selbst Ratschläge an? Und was macht einen guten Rat eigentlich aus? Wir haben uns in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft umgehört. Unternehmensberater Martin Eisenhut sagt, dass ein guter Ratschlag wie ein Coaching ist.