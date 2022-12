In meinem Alltag liefen 2022 viele Anforderungen parallel. Manchmal galt es, Gegenläufiges zu vereinen: Die Pandemie und neue Krisen, Erschöpfung und neue Pläne, Strategie planen – und umsteuern. Alte Muster aufnehmen und neue lernen, wie Zusammenarbeit vor Ort und remote gut funktioniert.

Ich scheiterte manches Mal daran, an Bürotagen pünktlich in einem anderen Stockwerk zu erscheinen. Im Kalender wurden Termine von mir und anderen oft so eingetragen, als müsste zwischen ihnen nur ein Klick erfolgen. 2022 ging ich auch wieder auf Dienstreisen, was das Jahr stressiger machte als die Phasen des Lockdowns, in denen sich mein Leben hauptsächlich auf 90 Quadratmetern abgespielt und auf eine Handvoll Kontakte beschränkt hatte. "Ich habe lange gekellnert", sagte meine Kollegin Sara, als ich ihr davon erzählte. "Am anstrengendsten waren immer die Phasen, in denen das Wetter noch nicht richtig kalt oder noch nicht richtig warm war. Dann saß die eine Hälfte der Gäste drinnen und die andere Hälfte draußen. Da bin ich nur gerannt."