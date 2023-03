In keinem anderen Land Europas gibt es so viele große, über Generationen erfolgreiche Familienunternehmen wie in Deutschland. So haben die drei größten europäischen Unternehmen in Familienbesitz – die Schwarz-Gruppe , BMW und Bosch – ihre Zentralen in Deutschland. Insgesamt sind 78 deutsche Familienunternehmen im Ranking der Top 500 weltweit vertreten. Nur in den USA mit ihrer erheblich größeren Wirtschaftskraft sind es mehr – nämlich 118.