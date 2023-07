Die 82-jährige Pädagogin und Journalistin hat an ihrer ehemaligen Highschool in Palo Alto im Herzen des Silicon Valleys eines der größten Medienbildungsprogramme der USA hochgezogen. Heute hat Wojcicki ihre Erziehungsmethoden in ein auch für Außenstehende anwendbares System übersetzt: TRICK. Die Abkürzung steht für die englischen Wörter Trust, Respect, Independance, Creativity and Kidness – also Vertrauen, Respekt, Unabhängigkeit, Kreativität und Güte. "Ich kenne niemanden, der nicht nach diesen Prinzipien behandelt werden möchte. Das gilt für die Erziehung zu Hause wie für das Führen von Teams in der Wirtschaft gleichermaßen", so Wojcicki im Gespräch mit Team A.