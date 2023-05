Die Autoren haben Vermutungen, warum CEOs mit Businessabschluss so handeln. Viele Business Schools hätten intensiv Gewinnmaximierung und Kostensenkung propagiert – zumindest vor dem Jahr 2000, als die heutigen CEOs studierten. Zudem fehle Absolventen oft der Kontakt zu einfachen Beschäftigten. "Womöglich müssen wir die gesamte Business-School-Erfahrung neu denken", gibt Acemoğlu zu bedenken, "einschließlich der Art, wie Studierende Kontakte knüpfen, Netzwerke bilden und Erfahrungen sammeln."

