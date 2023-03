Diversity Männer sind schlechtere Verbündete, als sie glauben

Dabei zeigte sich eine konstante Kluft in den Wahrnehmungen der beiden Geschlechter: Während männliche Vorstandsmitglieder in der Mehrheit (77 Prozent) behaupteten, "die meisten Männer in unserem Unternehmen sind aktive Verbündete oder öffentliche Fürsprecher von Geschlechtergerechtigkeit", schloss sich nur eine Minderheit der weiblichen Vorstände (45 Prozent) dieser Auffassung an. Noch stärker war der Wahrnehmungsunterschied in den untereren Managementebenen ausgeprägt.