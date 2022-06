„Europa hat es nicht geschafft, in der ersten Technologiewelle rund um Internet und Software mit den USA Schritt zu halten“, heißt es in der Studie. „Daher befindet es sich heute über alle Branchen hinweg in einer geschwächten Position, was Querschnittstechnologien angeht.“

Zwei Beispiele: Die größten Unternehmen, die in Quantencomputer investieren, befinden sich entweder in den USA oder in China. Und bei den 5G-Technologien entfallen fast 60 Prozent der externen Finanzierung auf China, 27 Prozent auf die USA und nur 11 Prozent auf Europa.