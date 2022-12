"Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sollten Unternehmen darauf bedacht sein, die letzte Station vor dem Kaufabschluss so einfach wie möglich zu gestalten", sagt Marcos Raiser do Ó, der bei Stripe für den deutschsprachigen Raum verantwortlich ist. Doch nach wie vor gebe es auf fast allen E-Commerce-Websites grundlegende Fehler, die bewirkten, dass Kunden abspringen.

