Digitalisierung Klein anfangen und wachsen lassen

Viele Chefs glauben, die gewaltige Bedrohung durch digitale Geschäftsmodelle erfordert eine ebenso große Reaktion. Ein Fehler: Sie denken zu groß, zu teuer und scheitern. Gehen Sie die Transformation stattdessen schrittweise an. Lernen Sie auf Ihrem Weg, was Sie besser können als Ihre Wettbewerber und was Ihre Kunden wirklich wollen.